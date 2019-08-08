40 тыс. фанов на презентации: звезде "Барселоны" устроили сумасшедший прием в Бразилии
8 августа, 2019, 11:49
На презентацию экс-футболиста "Барселоны" и ПСЖ Дани Алвеса в бразильском клубе "Сан-Паулу" пришли 40 тыс. болельщиков
Об этом сообщает Goal в twitter.
На стадионе, где состоялась презентация Дани Алвеса в качестве игрока "Сан-Паулу", собралось 40 000 болельщиков, которую устроили футболисту невероятный прием.
36-летний бразилец заключил с "Сан-Паулу" контракт до 2022 года. Он перешел в бразильский в качестве свободного агента из французского "ПСЖ", в котором сыграл два предыдущих сезона.
Также Дани Алвес играл за испанские "Севилью", "Барселону" и итальянский "Ювентус". Бразилец является самым титулованным игроком в истории мирового футбола - на его счету 40 трофеев.
Dani Alves got some welcome from the Sao Paulo fans pic.twitter.com/YeD9Ep2dA0- Goal (@goal) August 7, 2019
- Напомним, 7 июля Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд за полученными титулами .
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