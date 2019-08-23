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Espreso.tvСпортМакгрегор извинился за избиение пожилого мужчины

Макгрегор извинился за избиение пожилого мужчины


фото: REUTERS
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принес извинения за инцидент с избиением пожилого мужчины

Об этом сообщает ESPN .

31-летний экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал недавнюю стычку с пожилым мужчиной в пабе, которая сильно испортила репутацию спортсмена.

"Я был не прав. Этот человек заслуживал хорошо провести время в пабе. Я уже пытался загладить свою вину, но это не имеет значения. Я в долгу перед людьми, которые меня поддерживали, перед моей матерью, моим отцом, моей семьей, перед своими тренерами. Причина, по которой я пришел в этот спорт - защищать людей от подобных сценариев", - признался Конор Макгрегор.

Шотландец Макгрегор является первым в историии чемпионом UFC в двух категориях.

 

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