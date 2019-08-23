Макгрегор извинился за избиение пожилого мужчины
23 августа, 2019, 11:47
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принес извинения за инцидент с избиением пожилого мужчины
Об этом сообщает ESPN .
31-летний экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал недавнюю стычку с пожилым мужчиной в пабе, которая сильно испортила репутацию спортсмена.
"Я был не прав. Этот человек заслуживал хорошо провести время в пабе. Я уже пытался загладить свою вину, но это не имеет значения. Я в долгу перед людьми, которые меня поддерживали, перед моей матерью, моим отцом, моей семьей, перед своими тренерами. Причина, по которой я пришел в этот спорт - защищать людей от подобных сценариев", - признался Конор Макгрегор.
Шотландец Макгрегор является первым в историии чемпионом UFC в двух категориях.
- 19 августа американский паб "The Salty Shamrock" объявил бойкот бойцу Конору Макгрегору.
- 15 августа стало известно, что Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчины, который отказался с ним выпить в пабе.
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