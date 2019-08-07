Президента клуба Коноплянки отстранили от должности за расизм
7 августа, 2019, 14:07
Президент немецкого футбольного клуба "Шальке" Клеменс Теннис отстранен от работы в связи с обвинением в расизме
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба
Президент "Шальке", в котором выступает украинец Евгений Коноплянка, Клеменс Теннис отстранен от работы в клубе на три ближайших месяца.
Причиной обвинений Тенниса в расизме стало заявление, с которым президент клуба выступил накануне. Клеменс Теннис заявил, что повышение налогов для защиты окружающей среды в Африке нужно изменить на строительство электростанций, чтобы местные жители "перестали вырубать деревья и заводить детей в темноте".
Руководитель "Шальке" не согласен с обвинениями, однако покинет пост на три месяца, после чего вернется к работе в клубе.
- Напомним, немецкий футбольный клуб "Шальке" выставил на трансфер украинского полузащитника Евгения Коноплянку.
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-