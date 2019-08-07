Президента клуба Коноплянки отстранили от должности за расизм

7 августа, 2019, 14:07

Президент немецкого футбольного клуба "Шальке" Клеменс Теннис отстранен от работы в связи с обвинением в расизме

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба

Президент "Шальке", в котором выступает украинец Евгений Коноплянка, Клеменс Теннис отстранен от работы в клубе на три ближайших месяца.

Причиной обвинений Тенниса в расизме стало заявление, с которым президент клуба выступил накануне. Клеменс Теннис заявил, что повышение налогов для защиты окружающей среды в Африке нужно изменить на строительство электростанций, чтобы местные жители "перестали вырубать деревья и заводить детей в темноте".

Руководитель "Шальке" не согласен с обвинениями, однако покинет пост на три месяца, после чего вернется к работе в клубе.