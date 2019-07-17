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Espreso.tvСпортКоноплянка отказался рассматривать предложения из России

Коноплянка отказался рассматривать предложения из России


фото: bild
Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка отказался рассматривать предложения о переходе от российских клубов

Об этом сообщает Bild .

"Шальке" продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки. Отмечается, что игрок не рассматривает варианты из России и Китая. Главным претендентом на украинского хавбека считают турецкий "Фенербахче".

Стамбульский клуб уже делал официальное предложение "Шальке" в 3 млн евро, однако немцы хотят получить за игрока 6 млн евро. Гельзенкирхенский клуб планирует продать Коноплянку в ближайшее время.

Однако не исключен вариант, по которому украинец доработает контракт в немецком клубе, чтобы не идти на снижение зарплаты.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провел на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

В прошлом сезоне Коноплянка сыграл за "Шальке" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2020 года.

 

 

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