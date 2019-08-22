//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Зари" сделал прогноз на матч против "Эспаньола"

Экс-игрок "Зари" сделал прогноз на матч против "Эспаньола"


фото: fcvolyn.com
Экс-голкипер "Зари" Андрей Тлумак ожидает от команды достойной игры в Испании

Об этом сообщает zbirna.

Накануне первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Эспаньол" - "Заря", экс-голкипер луганчан и львовских "Карпат", а сегодня главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак поделился ожиданиями по поводу поединка.

"Считаю, что в Барселоне подопечные Виктора Скрипника забьют и не проигрывают. Но это при условии большой самоотдачи. Важно, чтобы и Никита Шевченко был на высоте. Я знаю возможности этого вратаря, он не подведет. Ну и, конечно, нужно немного фарта", - признался Тлумак.

Матч "Эспаньол" - "Заря" начнется 22 августа, в 22:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

22 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать