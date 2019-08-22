Экс-игрок "Зари" сделал прогноз на матч против "Эспаньола"

22 августа, 2019, 14:32

Экс-голкипер "Зари" Андрей Тлумак ожидает от команды достойной игры в Испании

Об этом сообщает zbirna.

Накануне первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Эспаньол" - "Заря", экс-голкипер луганчан и львовских "Карпат", а сегодня главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак поделился ожиданиями по поводу поединка.

"Считаю, что в Барселоне подопечные Виктора Скрипника забьют и не проигрывают. Но это при условии большой самоотдачи. Важно, чтобы и Никита Шевченко был на высоте. Я знаю возможности этого вратаря, он не подведет. Ну и, конечно, нужно немного фарта", - признался Тлумак.

Матч "Эспаньол" - "Заря" начнется 22 августа, в 22:00.