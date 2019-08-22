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Espreso.tvСпорт"Эспаньол" - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Эспаньол" - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: terrikon.com
Сегодня в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" встречается в гостях с испанским "Эспаньолом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Луганская "Заря" продолжает выступления в квалификации Лиги Европы, на очереди плей-офф - заключительный раунд, перед групповым этапом еврокубка. Соперником украинского на этой стадии турнира станет испанский "Эспаньол".

В третьем квалификационном раунде "Заря" победила болгарское ЦСКА, а "Эспаньол" без проблем прошел швейцарский "Люцерн".

Лига Европы

Плей-офф раунд. 1-й матч

"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина)

22 августа, Барселона, стадион "Корнелья Эль Прат"

Начало - 22:00

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