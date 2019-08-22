"Эспаньол" - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
22 августа, 2019, 08:00
Сегодня в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" встречается в гостях с испанским "Эспаньолом"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Луганская "Заря" продолжает выступления в квалификации Лиги Европы, на очереди плей-офф - заключительный раунд, перед групповым этапом еврокубка. Соперником украинского на этой стадии турнира станет испанский "Эспаньол".
В третьем квалификационном раунде "Заря" победила болгарское ЦСКА, а "Эспаньол" без проблем прошел швейцарский "Люцерн".
Лига Европы
Плей-офф раунд. 1-й матч
"Эспаньол" (Испания) - "Заря" (Украина)
22 августа, Барселона, стадион "Корнелья Эль Прат"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале УНИАН
- 21 августа стало известно, что форвард "Зари" Назарий Русин попал в список интересов испанского "Эспаньола" .
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