Украинским форвардом интересуется испанский клуб из Барселоны

21 августа, 2019, 13:49

Форвард "Зари" Назарий Русин попал в список интересов испанского "Эспаньола"

Об этом сообщает Sportanalytic.

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин заинтересовал соперника клуба в квалификации в групповой этап Лиги Европы, каталонский "Эспаньол".

Клуб из Барселоны находится в активных поисках форварда и внимательно следить за Русином в поединке в Запорожье, так как матч в Испании нападающий пропустит из-за дисквалификации.

20-летний Назарий Русин находится в аренде у "Зари", права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо".