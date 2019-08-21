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Espreso.tvСпортУкраинским форвардом интересуется испанский клуб из Барселоны

Украинским форвардом интересуется испанский клуб из Барселоны


фото: footboom
Форвард "Зари" Назарий Русин попал в список интересов испанского "Эспаньола"

Об этом сообщает Sportanalytic.

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин заинтересовал соперника клуба в квалификации в групповой этап Лиги Европы, каталонский "Эспаньол".

Клуб из Барселоны находится в активных поисках форварда и внимательно следить за Русином в поединке в Запорожье, так как матч в Испании нападающий пропустит из-за дисквалификации.

20-летний Назарий Русин находится в аренде у "Зари", права на футболиста принадлежат киевскому "Динамо".

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