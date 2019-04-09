Звезду "Барселоны" оштрафовали на 10 тыс. евро за кучи мусора в доме

9 апреля, 2019, 11:51

Футболиста "Барселоны" Усмана Дембеле оштрафовали за ужасное состояние жилья, в котором он жил в Дортмунде

Об этом информирует Bild .

Решением немецкого суда 21-летний форвард "Барселоны" оштрафован на 10 тыс. евро. Причина - плохое состояние дома, который француз снимал в Дортмунде, выступая за "Боруссию".

Когда Дембеле переезжал в Барселону, дом был загроможден мусором и его хозяин решил судиться на футболиста.

Сначала владелец требовал компенсацию от чемпиона мира в размере 21 тыс. Евро, включая сумму задолженности за аренду, компенсацию убытков и другие непредвиденные расходы.