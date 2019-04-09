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Звезду "Барселоны" оштрафовали на 10 тыс. евро за кучи мусора в доме


фото: Reuters
Футболиста "Барселоны" Усмана Дембеле оштрафовали за ужасное состояние жилья, в котором он жил в Дортмунде

Об этом информирует Bild .

Решением немецкого суда 21-летний форвард "Барселоны" оштрафован на 10 тыс. евро. Причина - плохое состояние дома,  который француз снимал в Дортмунде, выступая за "Боруссию".

Когда Дембеле переезжал в Барселону, дом был загроможден мусором и его хозяин решил судиться на футболиста.

Сначала владелец требовал компенсацию от чемпиона мира в размере 21 тыс. Евро, включая сумму задолженности за аренду, компенсацию убытков и другие непредвиденные расходы.

  • "Барселона" готова рассмотреть предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже французского защитника Самуэля Юмтити.
  • "Барселона" готова заплатить амстердамском "Аякса" 60 млн евро за 19-летнего полузащитника Матейса Где Лигта.
  • Футболист голландского "Аякса" Маттейс где Лигт не хочет переходить ни в другой клуб кроме "Барселоны".

 

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