//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ НБУ объяснили, почему укрепилась гривня

В НБУ объяснили, почему укрепилась гривня

На укрепление гривни повлиял ряд иностранных факторов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В частности речь идет о притоке иностранных инвестиций в государственные облигации (ОВГЗ) и благоприятной ценовой конъюнктуре для внешней торговли.

Ранее Нацбанк сообщал, что не будет ослаблять курс гривни, это может подорвать доверие инвесторов.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

В НБУ также спрогнозировали устойчивый рост экономики в последующие годы - на 3-4%. Этот прогноз учитывает и замедление мировой экономики, и существенное уменьшение доходов от транзита газа, и возможное ухудшение ценовой конъюнктуры для внешней торговли. Прогноз также базируется на продолжении сотрудничества с МВФ.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать