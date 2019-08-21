В НБУ объяснили, почему укрепилась гривня
21 августа, 2019, 20:17
На укрепление гривни повлиял ряд иностранных факторов
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
В частности речь идет о притоке иностранных инвестиций в государственные облигации (ОВГЗ) и благоприятной ценовой конъюнктуре для внешней торговли.
Ранее Нацбанк сообщал, что не будет ослаблять курс гривни, это может подорвать доверие инвесторов.
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В НБУ также спрогнозировали устойчивый рост экономики в последующие годы - на 3-4%. Этот прогноз учитывает и замедление мировой экономики, и существенное уменьшение доходов от транзита газа, и возможное ухудшение ценовой конъюнктуры для внешней торговли. Прогноз также базируется на продолжении сотрудничества с МВФ.
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