В НБУ объяснили, почему укрепилась гривня

21 августа, 2019, 20:17

На укрепление гривни повлиял ряд иностранных факторов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В частности речь идет о притоке иностранных инвестиций в государственные облигации (ОВГЗ) и благоприятной ценовой конъюнктуре для внешней торговли.

Ранее Нацбанк сообщал, что не будет ослаблять курс гривни, это может подорвать доверие инвесторов.

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В НБУ также спрогнозировали устойчивый рост экономики в последующие годы - на 3-4%. Этот прогноз учитывает и замедление мировой экономики, и существенное уменьшение доходов от транзита газа, и возможное ухудшение ценовой конъюнктуры для внешней торговли. Прогноз также базируется на продолжении сотрудничества с МВФ.