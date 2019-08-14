Нацбанк не будет ослаблять курс гривны, ибо это может подорвать доверие инвесторов

14 августа, 2019, 12:22

Национальный банк Украины не собирается сдерживать падение курса иностранных валют, ведь такой шаг может ослабить доверие инвесторов к украинской валюте

Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский, передает пресс-служба НБУ.

По его словам, соблюдение плавающего курса гривны - один из принципов монетарной политики НБУ, который ставит целью установление рыночного курса валют.

"Одинаковая вероятность изменения обменного курса в обе стороны (как девальвации, так и ревальвации) - необходимое условие укрепления доверия к гривне и снижения уровня долларизации экономики. Кто будет доверять гривне, если Национальный банк будет допускать только девальвацию, но будет удерживать курс от ревальвации (падение курса иностранных валют. - Еспресо) ", - сообщил Лепушинський.

Он также добавил, что ревальвация гривны способствует снижению уровня инфляции до планового показателя, установленного Нацбанком, поэтому учреждение не планирует противодействовать этому процессу.

"Если представить, что НБУ не будет позволять обменному курсу усиливаться, это будет свидетельствовать, что в перспективе он будет двигаться только в одну сторону - девальвации, или, в лучшем случае, просто оставаться неизменным. При таких условиях на приток долгосрочных инвестиций рассчитывать бесполезно ", - добавил он.

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