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Espreso.tvОбществоУ Суркова допускают обмен пленными между Украиной и РФ в ближайшее время

У Суркова допускают обмен пленными между Украиной и РФ в ближайшее время

Российская Федерация и Украина в ближайшие недели могут провести обмен пленными

Об этом заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, передают российские СМИ.

По его словам, в ближайшие недели может произойти обмен, в рамках которого Украине передадут политзаключенных и моряков.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц ... И моряков тоже. Хотя это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченский история", - отметил Чеснаков.

Напомним, ранее сообщалось, что пять украинских политзаключенных могли перевести в московский СИЗО "Лефортово". В частности, в изоляторе приняли передачи для Владимира Балуха, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Ранее их удерживали в различных колониях России.

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