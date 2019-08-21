Трамп хочет назначить заместителя Помпео послом США в России, - СМИ

21 августа, 2019, 10:38

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом в России заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя администрации президента.

При этом Салливану еще предстоит пройти утверждение в Сенате.

Ранее сообщалось, что посол США в КНДР Стивен Бегун может возглавить американское посольство в РФ .

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания в должности. Отмечается, что он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта.