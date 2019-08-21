//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп хочет назначить заместителя Помпео послом США в России, - СМИ

Трамп хочет назначить заместителя Помпео послом США в России, - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом в России заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя администрации президента.

При этом Салливану еще предстоит пройти утверждение в Сенате.

Ранее сообщалось, что посол США в КНДР Стивен Бегун может возглавить американское посольство в РФ .

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания в должности. Отмечается, что он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

21 августа, 2019 среда

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать