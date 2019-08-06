Посол США в России подал Трампу заявление об отставке

6 августа, 2019, 21:23

6 августа посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу заявление о своей отставке

Об этом сообщает The Hill.

"Американское гражданство - это привилегия, и я считаю, что основная ответственность заключается в служении стране", - заявил Хантсман.

"Я горжусь тем доверием, которое вы оказали мне как послу Соединенных Штатов в России в этот исторически сложный период двусторонних отношений. Я обещаю приложить все усилия для содействия плавному переходу, который обеспечит должное воплощение наших внешнеполитических целей", - отметил он.

Стоит заметить, что Хантсман, занимал должность посла в России с 2017 года. Кроме того, ранее он занимал пост губернатора штата Юта. Сообщается, что он размышляет о еще одном губернаторском сроке.

Отставка Хантсмана вступит в силу 3 октября.