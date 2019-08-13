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Espreso.tvОбществоНовым послом США в России может стать экс-спецпредставитель в КНДР

Новым послом США в России может стать экс-спецпредставитель в КНДР

Новым послом США в России могут назначить американского спецпредставителя в КНДР Стивена Бигана

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что к кандидатуре Бигана больше всех склоняется президент США Дональд Трамп. В случае назначения Биган заменит Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года покидает пост посла в РФ.

Кандидатура Бигана пока окончательно не утверждена, однако принятие этого решения со стороны Трампа ожидается в ближайшее время.

Известно, что Стивен Биган в течение двух лет, с 1992 по 1994 годы, возглавлял московское отделение Международного республиканского института. Кроме того, в 1984 году в университете Мичигана Биган изучал русский язык и политологию.

 
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