Новым послом США в России может стать экс-спецпредставитель в КНДР

13 августа, 2019, 08:08

Новым послом США в России могут назначить американского спецпредставителя в КНДР Стивена Бигана

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что к кандидатуре Бигана больше всех склоняется президент США Дональд Трамп. В случае назначения Биган заменит Джона Хантсмана, который в октябре 2019 года покидает пост посла в РФ.

Кандидатура Бигана пока окончательно не утверждена, однако принятие этого решения со стороны Трампа ожидается в ближайшее время.

Известно, что Стивен Биган в течение двух лет, с 1992 по 1994 годы, возглавлял московское отделение Международного республиканского института. Кроме того, в 1984 году в университете Мичигана Биган изучал русский язык и политологию.