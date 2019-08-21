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Espreso.tvМир"Продажа Гренландии": Премьер Дании отреагировала на отмену визита Трампа

"Продажа Гренландии": Премьер Дании отреагировала на отмену визита Трампа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что была "разочарована и удивлена" решением президента США Дональда Трампа отменить визит из-за ее позиции по продаже Гренландии

Фредериксен заявила, что Дания все еще выступает за "более тесное стратегическое сотрудничество с американцами в Арктике", а США "является одним из ближайших союзников", передает AP.

Представитель Королевской семьи Дании также назвал "неожиданностью" решение Трампа отложить визит в Данию, который был запланирован на 2-3 сентября.

Напомним, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

По данным WP, Трамп готов платить Дании за остров по $600 млн ежегодно плюс единовременную выплату, сумма которой не называется.

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