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Espreso.tvОбщество"Похороны санкций": Бессмертный о встрече Макрона и Путина

"Похороны санкций": Бессмертный о встрече Макрона и Путина

Бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона

В эфире канала UA: Первый Бессмертный сказал, что Макрона идет на сближение в России, поскольку претендует на лидерство в Европе.

Он добавил, что Франция увеличивает товарооборот с Россией, а также сближает позиции по РФ для решения своих проблем в Африке.

"Во время встречи было 10 минут, где звучало" Зеленский ". Звучала фраза о возвращении России в G7 в зависимости от решения украинского кризиса. Не война, а украинский кризис ... Вы знаете, я слушал Макрона, и было такое впечатление, будто слушаю похоронную процессию по санкциям ", - отметил Бессмертный.

По его словам, такую позицию западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция направлены взглядом на Россию.

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"У нас есть полгода существования санкции и необходимости серьезных тактических шагов в дипломатическом плане в Европе, пока ситуацию еще можно исправить", - подчеркнул Бессмертный.

Макрон также выступил за перезапуск отношений между Евросоюзом и Росиею. Встреча Путина и Макрона состоялась 19 августа. Во время обсуждения украинского вопроса оба президента заявили о необходимости новой встречи в "нормандском формате" уже в ближайшее время, но с конкретными предварительным договоренностям, чтобы этот саммит имел практическое значение. Также Макрон заявил об оптимизме по решению ситуации в Донбассе после его контактов с новым украинским президентом Владимиром Зеленским.
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