"Похороны санкций": Бессмертный о встрече Макрона и Путина
В эфире канала UA: Первый Бессмертный сказал, что Макрона идет на сближение в России, поскольку претендует на лидерство в Европе.
Он добавил, что Франция увеличивает товарооборот с Россией, а также сближает позиции по РФ для решения своих проблем в Африке.
"Во время встречи было 10 минут, где звучало" Зеленский ". Звучала фраза о возвращении России в G7 в зависимости от решения украинского кризиса. Не война, а украинский кризис ... Вы знаете, я слушал Макрона, и было такое впечатление, будто слушаю похоронную процессию по санкциям ", - отметил Бессмертный.
По его словам, такую позицию западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция направлены взглядом на Россию.
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"У нас есть полгода существования санкции и необходимости серьезных тактических шагов в дипломатическом плане в Европе, пока ситуацию еще можно исправить", - подчеркнул Бессмертный.
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