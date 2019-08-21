"Арест" Пшонки: Луценко рассказал, как "Квартал" сделал ему в тюрьме приятно
Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью Цензор.Нет
"Когда я был в тюрьме, "Квартал" в отношении меня как раз был очень комплиментарным. ... Потом, я помню, была сценка, где Пшонка меня арестовывал, а я переодевался в его шинель и его арестовывал. Женя Кошевой демонстрировал на камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было", - рассказал генпрокурор.
Луценко добавил, что звонил Зеленскому из Лукьяновского СИЗО:
"Как-то позвонил Зеленскому. Он сначала не поверил, а потом говорит: "Юрий Витальевич, сколько лет, сколько зим, посидеть бы". Я говорю: "я уже посидел, спасибо", - отметил он.
Напомним, что генпрокурор заявлял, что обиделся на Зеленского за высмеивание Юлии Тимошенко.
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