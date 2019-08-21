//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Арест" Пшонки: Луценко рассказал, как "Квартал" сделал ему в тюрьме приятно

"Арест" Пшонки: Луценко рассказал, как "Квартал" сделал ему в тюрьме приятно

Студия "Квартал 95" сделала сценку в шоу "Сказочная Русь", где Юрий Луценко арестовывает генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонку

Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью Цензор.Нет

"Когда я был в тюрьме, "Квартал" в отношении меня как раз был очень комплиментарным. ... Потом, я помню, была сценка, где Пшонка меня арестовывал, а я переодевался в его шинель и его арестовывал. Женя Кошевой демонстрировал на камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было", - рассказал генпрокурор.

Луценко добавил, что звонил Зеленскому из Лукьяновского СИЗО:

"Как-то позвонил Зеленскому. Он сначала не поверил, а потом говорит: "Юрий Витальевич, сколько лет, сколько зим, посидеть бы". Я говорю: "я уже посидел, спасибо", - отметил он.

Напомним, что генпрокурор заявлял, что обиделся на Зеленского за высмеивание Юлии Тимошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 августа, 2019 среда

больше новостей

21 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать