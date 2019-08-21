Луценко рассказал, как обиделся на Зеленского из-за высмеивания Юли

21 августа, 2019, 15:00

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что выразил свое недовольство Владимиру Зеленскому из-за шуток "Квартала" с Юлии Тимошенко в то время, когда она сидела в тюрьме

Об этом Луценко рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ" .

"Когда встретились, я высказал ему свое неприятие" Сказочно Руси ", или как она называлась? Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли. К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал ", - рассказал Луценко.

По словам генпрокурора, Зеленский ответил, мол, "это такой бизнес, людям нравится".

"[Ответил]" Это такой бизнес, людям нравится, почему вы так думаете "? Словом, мы не поняли друг друга. В конце концов, далее на" 95 квартал "я не ходил, потому что была горячая фаза войны, я два года не был на одном концерте. Да и "95 Квартал" перешел в плоскость, скажем так, политического киллерства. Сделали скетч о Меркель и Яценюке. У меня тогда уже не было времени смотреть, но когда мне Яценюк показывал куски сюжета, с моей точки зрения, это уже были не шутки и не юмор ", - вспомнил Луценко.