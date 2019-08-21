Луценко рассказал, как обиделся на Зеленского из-за высмеивания Юли
Об этом Луценко рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ" .
"Когда встретились, я высказал ему свое неприятие" Сказочно Руси ", или как она называлась? Честно, меня очень обидели сюжеты вокруг Юли. К ней можно по-разному относиться, но когда женщина-политик сидит в тюрьме, шутить так сально, с моей точки зрения, является неприемлемым. Я об этом так и сказал ", - рассказал Луценко.
По словам генпрокурора, Зеленский ответил, мол, "это такой бизнес, людям нравится".
"[Ответил]" Это такой бизнес, людям нравится, почему вы так думаете "? Словом, мы не поняли друг друга. В конце концов, далее на" 95 квартал "я не ходил, потому что была горячая фаза войны, я два года не был на одном концерте. Да и "95 Квартал" перешел в плоскость, скажем так, политического киллерства. Сделали скетч о Меркель и Яценюке. У меня тогда уже не было времени смотреть, но когда мне Яценюк показывал куски сюжета, с моей точки зрения, это уже были не шутки и не юмор ", - вспомнил Луценко.
- Напомним, ранее Луценко заявил, что партия "Cлуга народа" хочет "вернуть диктатуру генрокурора" .
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики