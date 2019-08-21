Ломаченко может встретиться с Пакьяо

21 августа, 2019, 16:08

Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко, Боб Арум, рассказал, что ему нравится идея боя против Пакьяо

Об этом сообщает SiriusXM Boxing в twitter.

Боб Арум, промоутер украинского боксера-чемпиона Василия Ломаченко рассказал кого хотел бы увидеть на ринге с украинцем.

"Я хотел бы увидеть бой Ломаченко-Пакьяо. Однако не думаю, что Мэнни опустится в легкий вес. Возможно, удастся сделать этот поединок в промежуточном весе. Пакьяо был бы рад подраться в суперлегком дивизионе, но можно и поменьше. Однако переговоров об этом поединке мы не ведем, хоть это и интересная идея", - признался Боб Арум.

Знаменитый филиппинец является экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях.