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Espreso.tvСпортЛомаченко может встретиться с Пакьяо

Ломаченко может встретиться с Пакьяо


фото: REUTERS
Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко, Боб Арум, рассказал, что ему нравится идея боя против Пакьяо

Об этом сообщает SiriusXM Boxing в twitter.

Боб Арум, промоутер украинского боксера-чемпиона Василия Ломаченко рассказал кого хотел бы увидеть на ринге с украинцем.

"Я хотел бы увидеть бой Ломаченко-Пакьяо. Однако не думаю, что Мэнни опустится в легкий вес. Возможно, удастся сделать этот поединок в промежуточном весе. Пакьяо был бы рад подраться в суперлегком дивизионе, но можно и поменьше. Однако переговоров об этом поединке мы не ведем, хоть это и интересная идея", - признался Боб Арум.

Знаменитый филиппинец является экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях.

 
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