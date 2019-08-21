Ломаченко может встретиться с Пакьяо
Об этом сообщает SiriusXM Boxing в twitter.
Боб Арум, промоутер украинского боксера-чемпиона Василия Ломаченко рассказал кого хотел бы увидеть на ринге с украинцем.
"Я хотел бы увидеть бой Ломаченко-Пакьяо. Однако не думаю, что Мэнни опустится в легкий вес. Возможно, удастся сделать этот поединок в промежуточном весе. Пакьяо был бы рад подраться в суперлегком дивизионе, но можно и поменьше. Однако переговоров об этом поединке мы не ведем, хоть это и интересная идея", - признался Боб Арум.
Знаменитый филиппинец является экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях.
"I would love to see that fight, I do not think Manny [Pacquiao] can get down to 135, but probably we'd do that fight at a catch -weight of let's say 138" - @BobArum on the potential of # Lomachenko vs #Pacquiao as suggested by @gerrycooney @CommishRandyG @trboxing #boxing pic.twitter.com/8MAjgMrN9i- SiriusXM Boxing (@SiriusXMBoxing) August 20, 2019
- Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне.
- 20 января легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил Эдриэна Бронера и защитил чемпионский титул WBA.
- Недавно Пакьяо вошел в топ-3 лучших боксеров в истории.
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