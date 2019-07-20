Ломаченко узнал дату и место боя с Кэмпбеллом

20 июля, 2019, 19:31

Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в twitter.

Поединок состоится в субботу, 31 августа, в Лондоне на арене О2. Прямую трансляцию обеспечат компании Sky Sports в Великобритании и ESPN + в США.

На кону в бою будут стоять титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации), принадлежащих Ломаченко.

Стоимость билетов составит от 40 до 600 фунтов. Купить их можно будет начиная с 22 июля.

Pound for pound superstar @VasylLomachenko is coming to London



Loma v @ luke11campbell is LIVE on Sky Sports Box Office on August 31st. pic.twitter.com/FUn8BbPzqE - Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 20 июля 2019