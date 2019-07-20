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Espreso.tvСпортЛомаченко узнал дату и место боя с Кэмпбеллом

Ломаченко узнал дату и место боя с Кэмпбеллом


фото: twitter
Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в twitter.

Поединок состоится в субботу, 31 августа, в Лондоне на арене О2. Прямую трансляцию обеспечат компании Sky Sports в Великобритании и ESPN + в США.

На кону в бою будут стоять титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации), принадлежащих Ломаченко.

Стоимость билетов составит от 40 до 600 фунтов. Купить их можно будет начиная с 22 июля.

  • 1 июля промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла Эдди Хирн сообщил о договоренности на бой с украинцем Василием Ломаченко.
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