Авторитетное издание назвало лучшего боксера всех времен
13 августа, 2019, 13:27
Авторитетное американское издание BoxRec назвало американца Флойда Мейвзера лучшим боксером всех времен
Об этом сообщает Еспресо.TV
BoxRec составил рейтинг лучших боксеров всех времен, независимо от весовой категории. По мнению аналитиков выдающимся в истории является американец Флойд Мейвезер, набравший 2256 пунктов. За боксерскую карьеру он провел 50 боев, а с ринга всегда выходил победителем.
В первую тройку также вошли легендарные филиппинец Мэнни Пакьяо и аргентинец Карлос Монсон. Знаменитый американец Мохаммед Али расположился лишь на четвертой позции.
Самое высокое из Украинской находится Владимир Кличко, у него 837 пунктов и 36-е место.
Мейвезер уже похвастался первое место в рейтинге в Instagram.
- 7 августа Флойд Мейвезер спровоцировал новую волну слухов о своем возвращении на ринг.
- 11 августа украинский боксер Иван Редкач изложил в соцсети совместное фото со знаменитым американцем Флойдом Мейвезером .
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