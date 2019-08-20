СБУ расследует уголовное производство по каналу "112 Украина", - СМИ

Издание напоминает, что телеканал "112 Украина" запустили в конце 2013 года, за несколько дней до начала Евромайдана. Основателем и первым реальным владельцем канала называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Его жене Ольге до сих пор принадлежит торговая марка "112". Но, согласно официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром канала был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. На последнего, по словам Зубрицкого, канал оформили в июне 2014 года, после пресс-конференции главы МВД Арсена Авакова. Когда силовик обвинил Зубрицкого по связям с экс-главой МВД Виталием Захарченко и координацией титушек, бизнесмен таким образом якобы решил защитить СМИ от преследований.

Зубрицкий и Подщипков утверждают, что власти Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно на них давили, обвиняя в сотрудничестве с окружением Виктора Януковича. Оба бизнесмена в итоге выехали из страны. Зубрицкий рассказывает theБабелю, что пока Подщипков жил в Брюсселе, он платил ему зарплату - 20 тысяч долларов в месяц. Между тем в Украине расследовали дела по Зубрицкому, летом 2015 г. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлить лицензии канала, а осенью 2015 г. Государственная фискальная служба расследовала уголовное дело за внесение денег в уставные фонды «112». В сентябре 2016-го Подщипков попросил политубежища в Европе, но так его и не получил.

Пока Подщипков был за границей, в апреле 2018-го канал сначала продали Эдуарду Кацу, которого журналисты "Схем" связывают с Виктором Медведчуком, а в декабре того же года Кац продал "112" соратнику Медведчука, нардепу Тарасу Козаку.

Более года спустя, в июле 2019-го, Подщипков через ролик на YouTube неожиданно обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Он назвал себя единственным законным владельцем канала, заявил о его "рейдерском захвате" и призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко, который якобы вел переговоры о покупке канала от имени Порошенко.

Зубрицкий уверен, что это заявление его бывший партнер сделал под давлением, утверждает издание. "Я знаю, кто за этим стоит, и знаю причины, знаю, какие средства и кому там предлагают. Но я знаю этих людей с хорошей стороны, и мне кажется, что они не разобрались в ситуации и поддались эмоциям", - говорит он и призывает «этих людей» не участвовать «в преступных схемах» ради свободы слова в стране. Кто эти люди, Зубрицкий говорить отказывается.

По словам двух источников theБабеля в правоохранительных органах, в августе нынешнего года Служба безопасности Украины на основании заявления Подщипкова возбудила уголовное производство в отношении "112" по статье 206 Уголовного кодекса - противодействие законной хозяйственной деятельности. В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать. Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206 статья не относится к подследственности СБУ.

Врио председателя СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг эту информацию, написав, что это тайна следствия. Луценко на вопрос theБабеля ответил: "Моя позиция - арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное - неприемлемо для демократии. Этот принцип я говорил по отношению к "1+1", так же действую и здесь".

Два источника theБабеля в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что и за видеообращением Подщипкова, и по новому уголовному производством в отношении "112" стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель якобы получить контроль над рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Медведчука. И хотя отношения у Богдана с Бакановым напряжены, в этом случае СБУ с ОП работают синхронно. Получить ответ Богдана по этому поводу theБабелю не удалось: он не прочитал присланные ему вопросы.

Санкцию на арест имущества "112-го" может дать уже новый генпрокурор - назначить его планируют сразу после начала работы Рады нового созыва. Наиболее вероятный претендент на эту должность - заместитель главы ОП Руслан Рябошапка, которого в команду Владимира Зеленского привел Богдан. На вопрос о том, знает ли Рябошапка об уголовном деле против "112-го", он ответил, что не ознакомлен с ситуацией.

Если будущий генпрокурор наложит арест на имущество "112 канала", Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сможет передать это имущество в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс. Сейчас такой конкурс не объявлен, названия компаний-претендентов тоже неизвестны.

Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев сказал в комментарии изданию, что он говорил, что власть знает, как решать проблему с каналами, которые находятся под контролем Медведчука. Потураев сможет ответить после отпуска.