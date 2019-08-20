Сборная Украины сыграет против Нигерии в новой форме

20 августа, 2019, 14:00

В матче против Нигерии украинская сборная выйдет на поле в бело-золотой форме

Об этом сообщил Адрей Павелко в Facebook.

Днепряне смогут первыми увидеть сборную Украины в бело-золотых цветах. Именно в третьем комплекте формы украинская сборная будет играть спарринг против Нигерии. Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

Сборная Украины впервые в истории сыграет против сборной Нигерии, матч состоится 10 сентября в Днепре.