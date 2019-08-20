Сборная Украины сыграет против Нигерии в новой форме
20 августа, 2019, 14:00
В матче против Нигерии украинская сборная выйдет на поле в бело-золотой форме
Об этом сообщил Адрей Павелко в Facebook.
Днепряне смогут первыми увидеть сборную Украины в бело-золотых цветах. Именно в третьем комплекте формы украинская сборная будет играть спарринг против Нигерии. Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.
Сборная Украины впервые в истории сыграет против сборной Нигерии, матч состоится 10 сентября в Днепре.
- 9 августа президент УАФ Андрей Павелко анонсировал матчи сборной Украины в Днепре и Запорожье .
- 25 июля сборная Украины по футболу удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА .
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