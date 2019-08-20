Кремль увидел в испытании американской ракеты "спланированный подрыв" ракетного договора

20 августа, 2019, 15:38

Испытания США крылатой ракеты средней дальности говорит о том, что Вашингтон готовился к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Об этом сообщает Коммерсант.

По словам представителя Кремля, подобные испытания, которые провело Минобороны США через две недели после официального разрыва ДРСМД, невозможно подготовить за несколько недель или месяцев.

Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин убежден, "что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело по подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили".

Напомним, 18 августа в США провели испытания крылатой ракеты средней дальности, что раньше было запрещено ДРСМД.

В Пентагоне заявили, что крылатая ракета наземного базирования успешно поразила цель после полета дальностью более 500 км.

МИД РФ обвинил США в нагнетании военной напряженности из-за испытаний новой крылатой ракеты.