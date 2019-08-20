Впервые после выхода из договора США провели испытания крылатой ракеты. Видео
20 августа, 2019, 10:18
Минобороны США успешно испытали крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд
Об этом сообщает министерство обороны США
"Министерство обороны США провело летное испытание конвенционально конфигурированной крылатой ракеты наземного базирования на острове Сан-Николас, штат Калифорния", - говорится в сообщении.
В Пентагоне рассказали, что ракета успешно вышла из наземной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.
"Собранные данные и выводы по испытаниям предоставят минобороны США возможность в дальнейшем развивать свои способности в (ракетном классе, - ред.) средней дальности", - добавили в ведомстве.
- Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что 2 февраля Соединенные Штаты прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него, если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают военные варианты ответа на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
- НАТО поддержало выход США из ракетного договора и возложило ответственность на РФ.
- В Москве заявили, что в случае выхода США из ракетного договора, Европа становится мишенью для российских ракет.
- 4 марта Путин подписал указ о прекращении выполнения ракетного договора.
- 2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, полностью возложив вину за это на Россию.
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