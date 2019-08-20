Впервые после выхода из договора США провели испытания крылатой ракеты. Видео

20 августа, 2019, 10:18

Минобороны США успешно испытали крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд

Об этом сообщает министерство обороны США

"Министерство обороны США провело летное испытание конвенционально конфигурированной крылатой ракеты наземного базирования на острове Сан-Николас, штат Калифорния", - говорится в сообщении.

В Пентагоне рассказали, что ракета успешно вышла из наземной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета.

"Собранные данные и выводы по испытаниям предоставят минобороны США возможность в дальнейшем развивать свои способности в (ракетном классе, - ред.) средней дальности", - добавили в ведомстве.