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Espreso.tvМирМосква отреагировала на испытания США новой крылатой ракеты

Москва отреагировала на испытания США новой крылатой ракеты

МИД РФ обвинил США в нагнетании военной напряженности через испытания Вашингтоном новой крылатой ракеты

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все это вызывает сожаление, США очевидно, взяли курс на нагнетание военной напряженности. Мы на провокации не поддаемся", - цитирует Рябкова ТАСС.

Добавим, что это первое испытание США крылатой ракеты после официального выхода Вашингтона из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эта ракета подпадала под действие Договора.

Согласно заявлению Пентагона, крылатая ракета наземного базирования успешно поразила цель после полета дальностью более 500 км.

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