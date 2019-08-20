Джонсон попросил ЕС пересмотреть соглашение о Brexit

"Дата выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, 31 октября, быстро приближается. Я очень надеюсь, что мы выйдем из ЕС с соглашением. Я Вам лично гарантирую, что мое правительство будет энергично и настойчиво работать, чтобы достичь этого соглашения. Это наш приоритет. Учитывая это, я бы хотел изложить нашу позицию по некоторым ключевым аспектам соглашения, в частности по поводу механизма так называемого "бекстоп" для границы с Ирландией, который есть в предыдущем варианте соглашения. Позвольте мне выделить 3 главных соображения", - пишет в письме Джонсон.

Прежде всего, британский премьер предлагает отменить "бекстоп" - механизм, призванный предотвратить возвращение физической границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit. Джонсон утверждает, что именно из-за проблем с этим механизмом, который он назвал "антидемократическим", Палата общин трижды не смогла утвердить условия выхода страны из ЕС. Он считает, что действующий вариант "бекстопа" поставит страну перед выбором - остаться в Таможенном союзе ЕС или "увидеть, как Северная Ирландия будет отделена от экономики страны во многих сферах". Премьер добавил, что если в ЕС рассмотрят альтернативы «бекстопу», то им удастся найти вариант, который не противоречит соглашению. Он отметил необходимость отсутствия жестких границ между Евросоюзом и Великобританией.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.

В соответствии с опросом, большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой".