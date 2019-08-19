Знаменитый экс-тренер "Шахтера" раскритиковал "Динамо"

19 августа, 2019, 15:52

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу раскритиковал кадровую политику киевского клуба

Об этом сообщает Профутбол.

Легендарный в прошлом тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал кадровую политику президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.

"Смена тренера в "Динамо"? Пока я тренировал Ш"ахтер", "Динамо" их сменило около десяти. Это неправильно, важно дать поработать, построить систему, стиль, ведь каждый тренер видит футбол по-своему. Все тренеры "Динамо", против которых я играл, были хорошими специалистами: Семин, Газзаев, Ребров, тогда было другое время, но Ребров был в порядке. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда и фанаты", - прокомментировал Мирча Луческу.

74-летний специалист в 2004-2016 годах тренировал "Шахтер", получил 8 чемпионств, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА 2009 года. Под руководством Луческу донецкий клуб провел 573 матча, среди которых 395 побед.