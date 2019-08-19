Знаменитый экс-тренер "Шахтера" раскритиковал "Динамо"
Об этом сообщает Профутбол.
Легендарный в прошлом тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал кадровую политику президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса.
"Смена тренера в "Динамо"? Пока я тренировал Ш"ахтер", "Динамо" их сменило около десяти. Это неправильно, важно дать поработать, построить систему, стиль, ведь каждый тренер видит футбол по-своему. Все тренеры "Динамо", против которых я играл, были хорошими специалистами: Семин, Газзаев, Ребров, тогда было другое время, но Ребров был в порядке. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда и фанаты", - прокомментировал Мирча Луческу.
74-летний специалист в 2004-2016 годах тренировал "Шахтер", получил 8 чемпионств, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА 2009 года. Под руководством Луческу донецкий клуб провел 573 матча, среди которых 395 побед.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" был назначен Алексея Михайличенко.
- Напомним, экс-тренер "Шахтера" румын Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от "Динамо".
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики