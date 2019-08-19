"То есть, я был прав". Найем обрадовался жалобам Разумкова на низкую зарплату

19 августа, 2019, 17:15

Мустава Найем поддержал главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова в сети и подчеркнул, что зарплата народного депутата в размере 50 тысяч гривен слишком низкая

Об этом сообщил бывший народный депутат Мустафа Найем в Facebook.

"В 2014 году я был первым, кто открыто сказал о необходимости повышения заработной платы народного депутата. Зарплата депутата на тот момент составляла около $400-500. Кстати, с учетом доплат и курса доллара, депутаты времен Виктора Януковича получали в три-четыре раза больше", - написал Найем.

Кроме того, он отметил, что несмотря на то, что не баллотировался в следующий созыв Верховной Рады, он полностью поддерживает жалобу Разумкова.

"Сейчас я уже почти не депутат, у меня нет личной заинтересованности в этом вопросе, но в данном случае полностью поддерживаю жалобу лидера партии власти", - отметил он.

В дополнение, по словам Найема, из-за таких зарплат у депутатов возникает много соблазнов.

"Пять лет назад я прекрасно осознавал возможный резонанс и риски своего заявления на фоне низкого уровня зарплат и пенсий в социальной сфере. Но как журналист, который почти десять лет освещал украинскую политику, я также понимал, какие возникнут соблазны перед народными депутатами и на что их толкают низкой зарплатой", - подчеркнул он.

"Геройство - это, конечно, хорошо, но не нужно создавать условия для коррупции, чтобы потом героически с ней бороться", - добавил он.