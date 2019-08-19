"То есть, я был прав". Найем обрадовался жалобам Разумкова на низкую зарплату
Об этом сообщил бывший народный депутат Мустафа Найем в Facebook.
"В 2014 году я был первым, кто открыто сказал о необходимости повышения заработной платы народного депутата. Зарплата депутата на тот момент составляла около $400-500. Кстати, с учетом доплат и курса доллара, депутаты времен Виктора Януковича получали в три-четыре раза больше", - написал Найем.
Кроме того, он отметил, что несмотря на то, что не баллотировался в следующий созыв Верховной Рады, он полностью поддерживает жалобу Разумкова.
"Сейчас я уже почти не депутат, у меня нет личной заинтересованности в этом вопросе, но в данном случае полностью поддерживаю жалобу лидера партии власти", - отметил он.
В дополнение, по словам Найема, из-за таких зарплат у депутатов возникает много соблазнов.
"Пять лет назад я прекрасно осознавал возможный резонанс и риски своего заявления на фоне низкого уровня зарплат и пенсий в социальной сфере. Но как журналист, который почти десять лет освещал украинскую политику, я также понимал, какие возникнут соблазны перед народными депутатами и на что их толкают низкой зарплатой", - подчеркнул он.
"Геройство - это, конечно, хорошо, но не нужно создавать условия для коррупции, чтобы потом героически с ней бороться", - добавил он.
- Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что у депутатов хорошая зарплата, но недостаточная.
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