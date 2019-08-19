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Espreso.tvОбществоШестисотый Mercedes не купишь, - Разумков заявил, что зарплата депутата слишком мала

Шестисотый Mercedes не купишь, - Разумков заявил, что зарплата депутата слишком мала

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что у депутатов зарплата хорошая , но недостаточная

Об этом сообщает "Новое время".

"Если честно, то нет (не справедливая зарплата, - ред.), она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная".

По мнению председателя партии, за 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно.

Разумков отметил, что "мы только на пути" к достойной зарплате и хорошему социальному пакету, как в европейских депутатов.

В дополнение, он сказал, что ему хватит будущей зарплаты спикера, которая составляет около 50 тысяч  гривен, потому что он сформировал себе "материальную подушку благодаря бизнесу".

"Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж".

В то же время Разумков отказался говорить о желательном размере зарплаты, отметив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".

Кроме того, на вопрос, какой должна быть зарплата у бывшего безработного молодого парня из Запорожья (от "Слуги народа" избирались ряд безработных, - ред.), чтобы он не брал взяток в Раде, Разумков посоветовал спрашивать у самого "парня из Запорожья ".

 

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