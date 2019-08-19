"Это было сделано неумышленно", - Мендель о выходке Сары Нетаниягу в аэропорту

19 августа, 2019, 21:08

Офис президента прокомментировал казус в аэропорту с участием жены премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сары во время их визита в Украину

Об этом спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Это было сделано неумышленно и отнюдь не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украине, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", - сказала Мендель.