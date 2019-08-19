"Это было сделано неумышленно", - Мендель о выходке Сары Нетаниягу в аэропорту
19 августа, 2019, 21:08
Офис президента прокомментировал казус в аэропорту с участием жены премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сары во время их визита в Украину
Об этом спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Это было сделано неумышленно и отнюдь не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украине, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", - сказала Мендель.
- Напомним, что жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара в самолете поссорилась с экипажем, ибо с ней "ненадлежащим образом" поздоровались, а во время торжественной церемонии встречи в Киеве выбросила кусок каравая.
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