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Espreso.tvОбщество"Это было сделано неумышленно", - Мендель о выходке Сары Нетаниягу в аэропорту

"Это было сделано неумышленно", - Мендель о выходке Сары Нетаниягу в аэропорту

Офис президента прокомментировал казус в аэропорту с участием жены премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сары во время их визита в Украину

Об этом спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Это было сделано неумышленно и отнюдь не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украине, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT", - сказала Мендель.

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