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Espreso.tvСпортОбладатель кубка Лиги чемпионов покинул "Олимпик"

Обладатель кубка Лиги чемпионов покинул "Олимпик"


фото: olimpik.com.
Главный тренер донецкого "Олимпика" Жулио Сезар отправлен в отставку

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба .

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин решил разорвать контракт с бразильским специалистом Жулио Сезаром и всем тренерским штабом клуба.

Под руководством 40-летнего Сезара "Олимпик" проиграл 4 стартовых матча чемпионата Украины и находится на последней позиции в турнирной таблице. Решение об отставке Гельзин принял сразу после поражения от львовских "Карпат" со счетом 1: 3.

Будучи игроком Жулио Сезар выигрывал Кубок Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" в 2000 году. Профессиональную тренерскую деятельность начал в июле 2019-го, будучи назначенным на пост главного тренера "Олимпика".

 

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