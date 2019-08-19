Обладатель кубка Лиги чемпионов покинул "Олимпик"

19 августа, 2019, 11:51

Главный тренер донецкого "Олимпика" Жулио Сезар отправлен в отставку

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба .

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин решил разорвать контракт с бразильским специалистом Жулио Сезаром и всем тренерским штабом клуба.

Под руководством 40-летнего Сезара "Олимпик" проиграл 4 стартовых матча чемпионата Украины и находится на последней позиции в турнирной таблице. Решение об отставке Гельзин принял сразу после поражения от львовских "Карпат" со счетом 1: 3.

Будучи игроком Жулио Сезар выигрывал Кубок Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" в 2000 году. Профессиональную тренерскую деятельность начал в июле 2019-го, будучи назначенным на пост главного тренера "Олимпика".