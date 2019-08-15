Украинский футболист вернулся с чемпионата Испании в УПЛ
15 августа, 2019, 13:33
Украинский защитник Иван Зотько перешел из испанского "Эльче" в донецкий "Олимпик"
Об этом Зотько сообщил в Instagram.
Украинский центральный защитник после 3-х сезонов в Испании, перешел в донецкий "Олимпика".
23-летний Иван Зотько - воспитанник "Металлиста". Три года назад он перешел в молодежную команду "Валенсии", откуда позже ушел в "Эльче". На правах аренды играл в испанском "Лейда Еспортиу" с третьего по силе местного дивизиона.
Всего в Испании Зотько провел 49 матчей и забил 2 гола.
- 7 августа сообщалось, что голкипер юношеской сборной Украины U-19 Данные Джуниор Лтайф ближайшее время подпишет контракт с испанским "Эйбар" .
- 30-го июня главным тренером "Олимпика" стал бразилец Жулио Сезар , который выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского "Реала".
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