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Espreso.tvСпортУкраинский футболист вернулся с чемпионата Испании в УПЛ

Украинский футболист вернулся с чемпионата Испании в УПЛ


фото: DIARIO AS
Украинский защитник Иван Зотько перешел из испанского "Эльче" в донецкий "Олимпик"

Об этом Зотько сообщил в Instagram.

Украинский центральный защитник после 3-х сезонов в Испании, перешел в донецкий "Олимпика".

23-летний Иван Зотько - воспитанник "Металлиста". Три года назад он перешел в молодежную команду "Валенсии", откуда позже ушел в "Эльче". На правах аренды играл в испанском "Лейда Еспортиу" с третьего по силе местного дивизиона.

Всего в Испании Зотько провел 49 матчей и забил 2 гола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый этап Вместе к победам @fcolympic_donetsk

Публикация от Ivan Zotko (@ ivan_zotko_13)

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