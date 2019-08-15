Украинский футболист вернулся с чемпионата Испании в УПЛ

15 августа, 2019, 13:33

Украинский защитник Иван Зотько перешел из испанского "Эльче" в донецкий "Олимпик"

Об этом Зотько сообщил в Instagram.

Украинский центральный защитник после 3-х сезонов в Испании, перешел в донецкий "Олимпика".

23-летний Иван Зотько - воспитанник "Металлиста". Три года назад он перешел в молодежную команду "Валенсии", откуда позже ушел в "Эльче". На правах аренды играл в испанском "Лейда Еспортиу" с третьего по силе местного дивизиона.

Всего в Испании Зотько провел 49 матчей и забил 2 гола.