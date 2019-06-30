Украинский клуб возглавил победитель Лиги чемпионов в составе "Реала"
30 июня, 2019, 21:27
Новым главным тренером "Олимпика" стал бразилец Жулио Сезар, который выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского "Реала"
Об этом сообщает segodnya.ua.
Донецкий "Олимпик" определился с новым главным тренером. Команду возглавил 40-летний бразильский специалист Жулио Сезар Корреа. Контракт с Жулио Сезаром "Олимпик" еще не подписал, но его уже представили команде. Бразилец провел две тренировки.
Жулио Сезар играл за такие клубы, как мадридский "Реал", "Милан", "Бенфика" и "Олимпиакос". В составе "Реала" бразилец выиграл Лигу чемпионов-2000. Карьеру игрока он завершал в MLS.
После завершения карьеры Жулио Сезар получил тренерскую лицензию UEFA Prо. Работал также послом в фонде "Реала" в Бразилии. В январе 2019 года бразилец был назначен главным тренером испанской любительской команды "Кристо Атлетико".
- 12 июня на заседании клубов УПЛ было решено поддержать "Олимпик" , который пока не имеет аттестата на участие в премьер-лиге, и внедрить VAR в чемпионате Украины.
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