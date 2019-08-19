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Espreso.tvОбществоМакрон и Путин сегодня обсудят нормандский формат

Макрон и Путин сегодня обсудят нормандский формат

Президент РФ посетит с визитом Францию, где обсудит с Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в нормандском формате

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"19 августа, действительно, готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит. Темы очевидны - это двусторонняя российско-французское сотрудничество, что имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы ... это, конечно же, Украины и , конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате ", - заявил Песков.

  • Заметим, "Нормандский формат" переговоров по Украине снует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Украины, России, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.
  • Макрон планирует встретиться с Путиным 19 августа в своей летней резиденции на Лазурном берегу.
  • Перед встречей с Путиным украинцы напомнили Макрона о преступлениях "кремлевского режима".
  • Спецпред США по делам Украины Волкер поддерживает предложение Зеленского и уже ведет переговоры по поводу изменения "нормандского формата" и добавления к нему США
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