Макрон и Путин сегодня обсудят нормандский формат

19 августа, 2019, 11:11

Президент РФ посетит с визитом Францию, где обсудит с Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в нормандском формате

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"19 августа, действительно, готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит. Темы очевидны - это двусторонняя российско-французское сотрудничество, что имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы ... это, конечно же, Украины и , конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате ", - заявил Песков.