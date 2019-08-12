Перед встречей с Путиным украинцы напомнили Макрону о преступлениях "кремлевского режима"

12 августа, 2019, 20:30

Объединение украинцев Франции выразило обеспокоенность в связи со встречей президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным 19 августа

Об этом сообщил глава Объединения украинцев Франции Богдан Билот (Билогоцкий) в Facebook.

"Как французский гражданин и глава Объединения украинцев Франции, я бы хотел выразить наше беспокойство по поводу вашей будущей встречи с Путиным. Особенно в центре наших беспокойств - репрессивные действия Путина", - говорится в обращении.

Кроме того, глава ОУФ напомнил Макрону о всех нарушениях международного права, преступлениях и репрессий, которые осуществляет нынешний кремлевский режим. В частности, о незаконной аннексии Крыма, войне на Донбассе, нарушении международного морского права и выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов на востоке Украины.

"Объединение украинцев Франции (которое отмечает свое 70-летие) настоятельно призывает вас, господин президент, способствовать освобождению всех украинцев, противоправно заключенных в России и в оккупированном Крыму, а также российских протестующих, которые стремятся к справедливым выборам", - подчеркнул Билот.