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Espreso.tvОбщество"Интересное предложение": США рассматривают возможность приобщиться к "нормандскому формату"

"Интересное предложение": США рассматривают возможность приобщиться к "нормандскому формату"

Спецпред США по делам Украины Волкер поддерживает предложение Зеленского и уже ведет переговоры по поводу изменения "нормандского формата" на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор рассказал в интервью " Европейской правде".

На вопрос, есть ли необходимость изменить Минские соглашения и возможно ли модифицировать "нормандский формат", приобщив к нему США, Тейлор отметил: "Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку" нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "Нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение ".

Он также отметил, что нужно, чтобы другие участники "нормандского формата" высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании.

"Но я могу сказать, что нам это интересно. На переговорах по этому поводу США представляет (специальный представитель США по делам Украины) Курт Волкер, и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - добавил Тейлор.

 

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