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Espreso.tvСпортДани Алвес забивает в чемпионате Бразилии

Дани Алвес забивает в чемпионате Бразилии


фото: instagram
Защитник Дани Алвес забил первый мяч в дебютном матче за "Сан-Паулу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

18 августа бразильский защитник Дани Алвес дебютировал в составе "Сан-Пауло". 36-летний игрок появился на поле в стартовом составе и провел 90 минут. На 40-й минуте бразилец забил первый гол за "Сан-Пауло".

Дани Алвес является самым титулованным футболистом мира, за карьеру провел 728 матчей, забил 51 гол и отдал 154 голевые передачи. Играл за "Барселону", "Ювентус", ПСЖ и "Севилью".

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