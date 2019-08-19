Дани Алвес забивает в чемпионате Бразилии

19 августа, 2019, 20:17

Защитник Дани Алвес забил первый мяч в дебютном матче за "Сан-Паулу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

18 августа бразильский защитник Дани Алвес дебютировал в составе "Сан-Пауло". 36-летний игрок появился на поле в стартовом составе и провел 90 минут. На 40-й минуте бразилец забил первый гол за "Сан-Пауло".

Дани Алвес является самым титулованным футболистом мира, за карьеру провел 728 матчей, забил 51 гол и отдал 154 голевые передачи. Играл за "Барселону", "Ювентус", ПСЖ и "Севилью".