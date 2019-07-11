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Espreso.tvСпортСамый титулованный футболист мира может стать одноклубником Зинченко

Самый титулованный футболист мира может стать одноклубником Зинченко


фото: New Straits Times
Самый титулованный футболист в истории бразилец Дани Алвес рассматривает предложение английского "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко

Об этом сообщает Globo Esporte.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который находится в статусе свободного агента после окончания контракта с французским ПСЖ, получил предложение от "Манчестер Сити".

Англичане рассматривают вариант с приглашением 36-летнего игрока и уже контактировали с его представителями перед началом Кубка Америки, который стал для бразильцем триумфальным.

Алвес мог оказаться в "Манчестер Сити" еще летом 2016 года. Тогда защитник покинул "Барселону", а главный тренер англичан Хосеп Гвардиола, знакомый с ним по работе в каталонском клубе, хотел видеть его в своей команде. Однако Алвес выбрал итальянский "Ювентус", из которого через год перешел в ПСЖ.

В услугах Алвеса также заинтересованы итальянский "Интер" и испанская "Севилья". Сам бразилец хотел бы вернуться в "Барселону", которая также рассматривает вариант с его приглашением.

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