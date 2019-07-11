Самый титулованный футболист мира может стать одноклубником Зинченко
Об этом сообщает Globo Esporte.
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который находится в статусе свободного агента после окончания контракта с французским ПСЖ, получил предложение от "Манчестер Сити".
Англичане рассматривают вариант с приглашением 36-летнего игрока и уже контактировали с его представителями перед началом Кубка Америки, который стал для бразильцем триумфальным.
Алвес мог оказаться в "Манчестер Сити" еще летом 2016 года. Тогда защитник покинул "Барселону", а главный тренер англичан Хосеп Гвардиола, знакомый с ним по работе в каталонском клубе, хотел видеть его в своей команде. Однако Алвес выбрал итальянский "Ювентус", из которого через год перешел в ПСЖ.
В услугах Алвеса также заинтересованы итальянский "Интер" и испанская "Севилья". Сам бразилец хотел бы вернуться в "Барселону", которая также рассматривает вариант с его приглашением.
- Напомним, 7 июля Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд за полученными титулами .
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