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Espreso.tvОбществоВ Украину прилетает премьер Израиля Нетаньяху

В Украину прилетает премьер Израиля Нетаньяху


фото: The Jerusalem Post
В воскресенье, 18 августа 2019 года, состоится официальный визит главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в столицу Украины

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу президента.

Планируется, что Владимир Зеленский в 10:30 встретит Нетаньяху в Мариинском дворце, после чего в 12:45 будут подписаны украинско-израильские документы.

С заявлениями для журналистов по итогам переговоров президент Украины и премьер-министр Израиля выступят в 13:00.

Кроме того, сегодня в 15:20 Зеленский вместе с Нетаньяху почтят погибших в Бабьем Яру.

Вечером израильский премьер вернется домой.

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Это будет первый приезд руководителя израильского правительства в Киев за 20 лет. Прошлый визит премьер-министра Израиля в Украину состоялся еще в марте 1999 года.

Кроме того, он станет вторым по счету иностранным лидером, который приехал в Украину при президентстве Зеленского. Первой была премьер-министр Молдовы Майя Санду.

Как отмечают обозреватели, Нетаньяху непременно воспользуется сегодняшней встречей в интересах предвыборной кампании своей партии "Ликуд", тогда как украинская сторона собирается привлечь действующего премьера Израиля к посредничеству в сложных переговорах с Владимиром Путиным.

Сейчас Нетаньяху едва ли не чаще среди других политиков общемирового уровня лично встречается с Путиным.

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