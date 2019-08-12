Мэтью Брайза: Путин уже сманипулировал Саркози. Главное, чтобы он не обманул Зеленского

12 августа, 2019, 07:41

Антин Борковский

Мэтью Брайза, экс-советник госсекретаря США, директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США (2001-05 гг), в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" - о том, как Путин обманул Саркози, об условиях встречи между Трампом и Зеленским и о Нетаньяху как посреднику

Состоялся визит президента Зеленского к президенту Эрдогану. Владимир Зеленский вместе с Эрдоганом заявили, что хотят вместе возвращать контроль над Черным морем. Также президент Эрдоган подчеркнул, что Россия оккупировала Крым.

Во-первых, их заявления являются политически похожими, символическими, особенно если помнить, что Турция является географическим и стратегическим мостом между Черным морем и Ближним Востоком, в частности с Сирией, где они тесно сотрудничали с Россией. Поэтому признание, что Россия оккупировала Крым, является очень важным политическим сигналом, который отправили Москве. А еще можно добавить, что Крым является очень особенным для турок. Практически все в Турции считают, что крымские татары это братья и сестры турок, поэтому их нужно защитить. Именно поэтому, я думаю, президент Эрдоган сказал о Крыме то, что сказал. Но одновременно он всегда ищет путь баланса отношений между Турцией, Россией и НАТО. Не то чтобы турки любили Россию, турки провели больше войн против России чем кто-то другой, поэтому Эрдоган не хочет провоцировать Россию, но также и не хочет выглядеть при этом слабым в глазах россиян. Поэтому сотрудничество с Украиной, безопасности Черного моря, это логичный шаг для турок, однако будут делать они это в осторожен образом.

Но мы понимаем, что без поддержки со стороны США, декларации президентов Зеленского и Эрдогана так и останутся декларациями. С другой стороны мы понимаем, что Турция имеет серьезные проблемы с политикой Трампа и политикой США, говорится о вооружении турецкой армии российскими ракетными системами.

Да. Турецко-американские отношения находятся на худшем уровне, который я помню в своей профессиональной карьере. Как вы и сказали, США сейчас очень разочарованы Турцией из-за покупки более сотни российских ракетных систем. Поэтому президент Трамп решил отменить поставки самолетов F-35 в Турцию, а сейчас в Конгрессе США есть влиятельная группа представителей как от демократов так и от республиканцев, требуют у Трампа внедрения санкций против Турции на законодательном уровне, именно из-за покупки турками ракетных систем С -400. Поэтому я думаю, что оба президента - и Трамп, и Эрдоган - хотели бы найти путь для деэскалации ситуации и одним из путей этого может быть сотрудничество по созданию зоны безопасности в Северной Сирии, однако до сих пор отношения между США и Турцией остаются напряженными.

А как вы думаете, что может сопровождать визит президента Зеленского в США? Мы понимаем, что в сентябре президент Зеленский планирует выехать на встречу с президентом Трампом.

Когда президент Трамп впервые стал президентом, он надеялся, что каким-то образом удастся достичь соглашения между Россией и Украиной по Донбассу. Сначала новая администрация и президент Трамп думали, что достигнут определенной договоренности, когда Россия оставит Донбасс США снимут санкции из России из-за аннексии Крыма и будут работать вместе в Сирии. Воплотить это в жизнь для президента Трампа стало политически невозможным, ведь было много предостережений относительно его "особых отношений" с Путиным. По моему мнению, президент Трамп, конечно, хотел бы видеть какое-то соглашение и, по моему мнению, это должно помочь президенту Зеленскому достичь свое цели на востоке Украины, в частности, завершить там боевые действия. Поэтому это еще один большой вопрос для обсуждения.

Ну, конечно, речь идет о том, что Россия в очередной раз подняла уровень агрессии, и вновь погибло четверо наших солдат, только за один день. Мы понимаем, что это очень важная вещь, ведь Россия может поднимать градус конфликта на нужный дня нее уровень для старта в определенных переговорных позициях.

Вы правы. Это типичная российская тактика - перед началом следующего раунда переговоров провоцировать увеличение насилия и рост числа убийств. Именно так они нарабатывают прочную переговорную позицию. Самое ужасное то, чем это становится для Украины, для семей солдат. Возможно это является маркером того, что должны состояться какие-то серьезные переговоры. Каким может стать это соглашение, зависит от президента Зеленского и его внутриполитической позиции, которая сейчас, кажется, находится на высоком уровне. Соглашение, как я думаю, могло бы стать для Трампа, чем-то таким, что помогло бы Путину, действительно помогло, уйти из восточной Украины, потому что то, что Россия сделала на Донбассе, это стратегическое поражение и упущенная возможность для Путина. Возможно Трамп мог бы создать своеобразный "политическую зонтик", чтобы подыскать для Путина причины уйти из Донбасса, но Трампу придется в чем-то уступить, возможно по делам Крыма. Но я не уверен, что подобное может стать приемлемым внутри политической системы Украины.

Что вы думаете о роли Нетаньяху, как посредника в ситуации конфликта между Украиной и Россией?

Это очень интересная идея. Я знаю, что премьер-министр Нетаньяху имеет тесные отношения с президентом Путиным. Нетаньяху очень опытный в плане ангажирования в конфликты. Я не всегда хорошо оцениваю его предложения по Палестине, но он очень глубоко вовлечен в договоренности, мирные планы и так далее. Поэтому это может быть хорошей идеей, ведь оба - и президент Зеленский, и президент Путин доверяют Нетаньяху, и он будет иметь возможность что-то сделать. Также я знаю что Нетаньяху и Трамп очень близки, поэтому можно предположить, что Нетаньяху будет выступать при поддержке Трампа.

Но, с другой стороны - мы понимаем, что президент Зеленский не является сильным или самым опытным президентом Украины. Зато мы понимаем, что Путин на самом деле имеет важный опыт в политических и геополитических вопросах. Поэтому я просто боюсь, что Путин может сыграть с Зеленским в так называемую "грязную игру", а президент Зеленский может этого просто не заметить.

Так, подобное было ключевым тезисом во время президентской кампании в Украине, в частности тогдашний президент Порошенко высказывал точку зрения, что Зеленский настолько является общеполитической неопытным (и особенно дипломатично), что президент Путин примет над ним верх. Поэтому здесь и нужен опытный переговорщик, такой как Нетаньяху. Но я также отмечу, что и Дональд Трамп неопытный в дипломатии. Он не знает истории и даже не интересуется ею. Поэтому Нетаньяху является лучшим переговорщиком чем Трамп. Конечно, президент Зеленский может быть обманут Путиным и это, конечно, является угрозой.

Со своей стороны я надеюсь, что такие люди, как вы, или, например, господин Волкер не дадут возможности Путину смошенничать в тех переговорах. А какая формула мира была бы более твердая и лучшая для Украины?

Я думаю, что в общем для Украины было бы лучше, если бы произошла смена в Минском формате, если бы он был заменен на предложенный формат, включающий участниками переговоров США и ЕС. Путин, конечно, будет отказываться, но следует пытаться. Люди в этих делегациях должны быть теми, кто очень хорошо знает современную историю, с огромным опытом. Из своего опыта скажу, что в Грузии 2008 года президент Саркози был совершенно сманипулированным Путиным на переговорах и при разработке финального соглашения. Я был настолько возмущенным, когда увидел текст и изменения, внесенные в него Путиным, что сказал представителям французской миссии в Грузии: "Прошу прощения, но я должен оставить вас на несколько часов, потому что очень зол из-за текст, который согласовал ваш президент, настолько, даже не хочу разговаривать ". Поэтому вам за столом нужен кто-то, кто действительно хорошо знает историю.

Что касается участия США, то это зависит от того, насколько сильно президент Трамп будет настаивать на своем участии. Опять же, возвращаясь в Грузию. Когда россияне захватывали Грузию, они не хотели видеть США за столом переговоров, но знали, требующих там ЕС и поэтому привлекли Саркози, но Евросоюз настоял на участии США, также на этом настоял и президент Буш. Поэтому мы там были. Нужно, чтобы Франция и Германия, как участники Нормандского формата, требовали включения США как участников, и настоять должен президент Трамп. Я не уверен, что Франция и Германия будут приветствовать участие США в их игре, но я надеюсь, что это все-таки произойдет, ведь это именно то, что необходимо.

Президент Зеленский сейчас имеет так называемую "монополию на власть". Он президент и имеет парламентское большинство. С одной стороны это его большой успех как политика, с другой - очень большая ответственность. Но кроме этого мы же понимаем, что на человека, который имеет монополию на власть сразу растет внешнее воздействие. Речь идет о том, что сейчас Путин может давить на Зеленского говоря: "Послушай дорогой президент Зеленский. Ты сейчас имеешь тотальную власть и можешь играть только со мной ".

Я никогда не встречался с ним и не слишком хорошо знаю его политический бэкграунд. Конечно, известно о его отношениях с мистером Коломойским и интересы, которые он возможно по наивности имел в России, а также возможные бизнес-интересы через мистера Коломойского. Я вижу это слабым местом. Еще слабее местом является ожидания украинского народа, который поддержал его 73-ю процентами. Поэтому он должен использовать эту монополию на власть, как вы правильно описали ее, чтобы сделать что-то, чтобы оправдать поддержку, изменить жизнь людей к лучшему, имплементировать реформы, бороться с коррупцией, сделать так, чтобы все в мире знали, что происходит в Украине.

Если же он провалится и россияне, в частности мистер Путин, используют своих людей, чтобы блокировать эти реформы в украинском обществе, тогда авторитет президента Зеленского будет уничтожено и его политическое выживание будет под вопросом, буквально после этой зимы.

Вы очень правильно определили роль Коломойского и я слышал, что США не поддерживали назначения определенных лиц, оказавшихся на высоких должностях в команде Зеленского. Мы понимаем, что это возможно начало определенного напряжения на линии между Вашингтоном и Киевом. И я бы очень не хотел, чтобы эта линия напряжения еще усилилась.

Конечно. Присутствие мистера Коломойского в Украине доказывает, что он знал, что ему безопасно возвращаться, а не как раньше, когда он вынужден был улететь в Израиль. Поэтому можно предположить, что президент Зеленский к нему относится. Но в конце концов, если Зеленский не имплементирует никаких изменений, если покажет что имеет особые бизнес отношения с Коломойским, которые превратятся в политические решения, тогда Зеленский будет иметь причину чтобы потерять власть. Я думаю, что Зеленский достаточно сообразительный, достаточно умный человек, чтобы понять, что он не может этого сделать. Ну, а относительно Коломойского, то я изучал бумаги из суда штата Делавэр относительно действий господина Коломойского и его банка. Это на самом деле невероятно. Также и по мистера Боголюбова. Это выглядит как очень серьезный кейс.

Я уверен, что президент Зеленский понимает, что правоохранительная система США будет работать независимо, а его работа в качестве президента, его основная задача на этом посту - это работать на благо своей страны и если он не справится с ней, то потеряет свою работу. Но я уверен, что он в этом разберется.

Что, по вашему мнению, президентская команда должна предложить Вашингтону, чтобы Вашингтон понял, что администрация президента Украины настроена серьезно?

Я посоветую три вещи. Во-первых, приехать в Вашингтон с подготовленным мирным планом по Донбассу и просить, чтобы США и ЕС сыграли в этом особую роль. Во-вторых. Я думаю он должен прийти и очень четко заявить, что "мы понимаем эти расследования по мистеру Коломойскому. Мы поддерживаем прозрачное и честное следствие и дайте нам знать, как мы можем помочь, если мы можем что-то сделать, или предоставить информацию ". И в-третьих, пожалуй самое важное. Он должен сказать: "я полностью готов для воплощения системных реформ, экономических реформ, честной приватизации, реформы судов и правосудия". А тогда попросить об американских советниках, которые должны помочь ему это воплотить. США консультируют поддержку проведения реформ по всему миру. Президент Зеленский продемонстрирует всю серьезность, если скажет, что имеет программу реформ и хочет иметь наших советников в своих министерствах, чтобы они помогли в воплощении правильных вещей.