Центризбирком назвал победителя выборов в последнем округе
17 августа, 2019, 09:54
Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты досрочных парламентских выборов в последнем из одномандатных округов
В округе №210 в Черниговской области победил самовыдвиженец Борис Приходько, который набрал 21,15%. За его оппонента Сергея Коровченко проголосовали 21,11% избирателей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
6 августа комиссия округа номер 210 после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках назвала победителем Сергея Коровченко.
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16 августа Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия окружной избирательной комиссии и взяла на себя полномочия по установлению голосов.
- Досрочные выборы в парламент Украины прошли 21 июля. По их итогам пропрезидентская партии "Слуга народа" получила 254 места в парламенте.
- Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа.
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