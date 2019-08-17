Центризбирком назвал победителя выборов в последнем округе

17 августа, 2019, 09:54

Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты досрочных парламентских выборов в последнем из одномандатных округов

В округе №210 в Черниговской области победил самовыдвиженец Борис Приходько, который набрал 21,15%. За его оппонента Сергея Коровченко проголосовали 21,11% избирателей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

6 августа комиссия округа номер 210 после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках назвала победителем Сергея Коровченко.

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16 августа Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия окружной избирательной комиссии и взяла на себя полномочия по установлению голосов.