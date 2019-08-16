Выборы в Раду: ЦИК сама установит результаты голосования на скандальном округе №210

16 августа, 2019, 15:57

ОИК округа №210 в Черниговской области не сдала протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и не транспортировала его в ЦИК до 12:00 16 августа, как требовала Комиссия

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия на своем заседании 15 августа 2019 года приняла решение об обязательствах указанной ОИК рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в этом ОВО в порядке, предусмотренном избирательным законодательством и с учетом решения Шестого апелляционного административного суда от 14 августа 2019 года.

Кроме того, ОИК ОВО № 210 должна была составить соответствующий протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа 2019 года.

Однако это решение Комиссии указанной ОИК выполнено не было.

Следовательно, ЦИК установила грубое нарушение указанной окружной избирательной комиссией Конституции и законов Украины, что заключается в бездействии по выполнению им определенного Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" и решением Комиссии от 15 августа 2019 года обязанности установить итоги голосования в ОВО № 210 с учетом соответствующего судебного решения, и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом субъекты представления, по представлениям которых в состав указанной ОИК были включены лиц, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16 часов 18 августа 2019 внести представление в ЦИК по кандидатурам для включения в состав этой комиссии.

"Также ЦИК определила, что полномочия ОИК ОВО № 210 об установлении итогов голосования в этом округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 будет осуществлять Центральная избирательная комиссия. В то же время Комиссия приняла решение обратиться в Национальную полицию Украины для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону", - отметили в ЦИК.