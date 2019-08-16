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Espreso.tvСпортЗвездный новичок "Реала" травмировался перед стартом сезона

Звездный новичок "Реала" травмировался перед стартом сезона


фото: realmadrid.com
Бельгийский футболист Эден Азар травмировался на тренировке перед первым матчем "Реала" в новом сезоне

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Дебют звездного новичка мадридского "Реала" Эдена Азара откладывается, как минимум на один матч. 28-летний бельгиец травмировал бедро на тренировке 16 августа.

Сроки восстановления пока не известны, однако Азар точно пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который состоится 17 августа в 18:00.

 

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