Звездный новичок "Реала" травмировался перед стартом сезона

16 августа, 2019, 16:42

Бельгийский футболист Эден Азар травмировался на тренировке перед первым матчем "Реала" в новом сезоне

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Дебют звездного новичка мадридского "Реала" Эдена Азара откладывается, как минимум на один матч. 28-летний бельгиец травмировал бедро на тренировке 16 августа.

Сроки восстановления пока не известны, однако Азар точно пропустит матч 1-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который состоится 17 августа в 18:00.