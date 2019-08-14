"Реал" отдаст форварда за 60 млн евро в аренду

14 августа, 2019, 12:28

Мадридский "Реал" отдаст в аренду сербского новичка Луку Йовича, за которого заплатил 60 млн евро

Об этом сообщает Marca.

Сербский форвард мадридского "Реала" Лука Йович не оправдал ожиданий Зинедина Зидана во время предсезонных сборов.

21-летний нападающий, перешедший за 60 млн евро этим летом из немецкого "Айнтрахта", может быть отправлен в аренду.

В прошлом сезоне Йович забил 27 голов в 36 матчах за "Айнтрахт", после чего получил приглашение от мадридского "Реала".