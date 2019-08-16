Зеленский обещал распродать президентские самолеты, но их пока не будут выставлять на торги

16 августа, 2019, 21:27

Государственное авиационное предприятие (ГАП) Украина пока не будет продавать президентский авиапарк, как это обещал Зеленский перед выборами

Об этом говорится в материале DW.

Отмечается, что сейчас для перевозки высших должностных лиц государства предприятие использует три самолета (Airbus A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В) и один рабочий вертолет (Ми-8МТВ-1).

"Государственное авиационное предприятие" Украина не инициировало выставление на торги для продажи воздушные суда, которые эксплуатирует", - сообщил глава ГАП.

Более того, госпредприятию не хватает самолетов собственного авиапарка для выполнения литерных рейсов. Поэтому ГАП привлекает для этого частные компании, отметил Крайний.