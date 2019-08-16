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Espreso.tvОбществоЗеленский обещал распродать президентские самолеты, но их пока не будут выставлять на торги

Зеленский обещал распродать президентские самолеты, но их пока не будут выставлять на торги

Государственное авиационное предприятие (ГАП) Украина пока не будет продавать президентский авиапарк, как это обещал Зеленский перед выборами

Об этом говорится в материале DW.

Отмечается, что сейчас для перевозки высших должностных лиц государства предприятие использует три самолета (Airbus A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В) и один рабочий вертолет (Ми-8МТВ-1).

"Государственное авиационное предприятие" Украина не инициировало выставление на торги для продажи воздушные суда, которые эксплуатирует", - сообщил глава ГАП.

Более того, госпредприятию не хватает самолетов собственного авиапарка для выполнения литерных рейсов. Поэтому ГАП привлекает для этого частные компании, отметил Крайний.

 

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