Зеленский обещал распродать президентские самолеты, но их пока не будут выставлять на торги
16 августа, 2019, 21:27
Государственное авиационное предприятие (ГАП) Украина пока не будет продавать президентский авиапарк, как это обещал Зеленский перед выборами
Об этом говорится в материале DW.
Отмечается, что сейчас для перевозки высших должностных лиц государства предприятие использует три самолета (Airbus A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В) и один рабочий вертолет (Ми-8МТВ-1).
"Государственное авиационное предприятие" Украина не инициировало выставление на торги для продажи воздушные суда, которые эксплуатирует", - сообщил глава ГАП.
Более того, госпредприятию не хватает самолетов собственного авиапарка для выполнения литерных рейсов. Поэтому ГАП привлекает для этого частные компании, отметил Крайний.
- Напомним, недавно авиакомпания "Роза ветров", которую связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, выиграла тендер на осуществление перевозок первых лиц государства за 35,1 млн грн.
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