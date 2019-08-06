Тендер на 35 млн для авиаперевозок первых лиц государства выиграла компания, связанная с Коломойским

6 августа, 2019, 12:33

Авиакомпания "Роза ветров", которую связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, выиграла тендер на осуществление перевозок первых лиц государства за 35,1 млн грн

Соответствующая информация содержится в системе Prozorro.

Полеты букв "А" (или буквенные рейсы) выполняются для перевозки воздушным транспортом высших должностных лиц Украины, а также глав государств и правительств зарубежных стран, прибывающих в Украину или пересекают ее воздушное пространство.

Согласно условиям тендера, перевозки будут осуществляться в период до 31 декабря 2019 года. Средства за перевозку будут предоставляться по факту предоставления услуг в течение 20 дней.

Источником финансирования определены государственное авиационное предприятие "Украина".

Заметим, СМИ связывают компанию "Роза ветров" с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Официальными учредителями компании являются ООО "Райдел", ООО "Ренли" и две кипрские компании.