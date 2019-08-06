Тендер на 35 млн для авиаперевозок первых лиц государства выиграла компания, связанная с Коломойским
Соответствующая информация содержится в системе Prozorro.
Полеты букв "А" (или буквенные рейсы) выполняются для перевозки воздушным транспортом высших должностных лиц Украины, а также глав государств и правительств зарубежных стран, прибывающих в Украину или пересекают ее воздушное пространство.
Согласно условиям тендера, перевозки будут осуществляться в период до 31 декабря 2019 года. Средства за перевозку будут предоставляться по факту предоставления услуг в течение 20 дней.
Источником финансирования определены государственное авиационное предприятие "Украина".
Заметим, СМИ связывают компанию "Роза ветров" с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Официальными учредителями компании являются ООО "Райдел", ООО "Ренли" и две кипрские компании.
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