Во время матча Лиги Европы потерял сознание футболист
16 августа, 2019, 11:44
Голкипер румынского клуба "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание во время матча Лиги Европы
Об этом сообщает Эмануэль Роша в twitter.
Голкипер румынского "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Млада", который завершился со счетом 1: 0 в пользу румынской команды.
Во время борьбы за мяч 20-летний Влад получил удар по голове и потерял сознание. Когда голкипер пришел в себя, он спросил, не пропустил ли гол.
FCSB 20 yo keeper Vlad lost consciousness during the game vs Mlada Boleslav. He was out for a few seconds. First words after he came back: "Was it a goal?" pic.twitter.com/Vp9x5OoKD9- Emanuel Roşu (@Emishor) August 15, 2019
- 16 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" проиграл в гостях нидерландскому АЗ "Алкмар" 0: 4 и выбыл из турнира.
- 16 августа "Заря" в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы победила болгарский ЦСКА и вышла в плей-офф турнира
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