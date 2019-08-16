Во время матча Лиги Европы потерял сознание футболист

16 августа, 2019, 11:44

Голкипер румынского клуба "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание во время матча Лиги Европы

Об этом сообщает Эмануэль Роша в twitter.

Голкипер румынского "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Млада", который завершился со счетом 1: 0 в пользу румынской команды.

Во время борьбы за мяч 20-летний Влад получил удар по голове и потерял сознание. Когда голкипер пришел в себя, он спросил, не пропустил ли гол.

FCSB 20 yo keeper Vlad lost consciousness during the game vs Mlada Boleslav. He was out for a few seconds. First words after he came back: "Was it a goal?" pic.twitter.com/Vp9x5OoKD9 - Emanuel Roşu (@Emishor) August 15, 2019