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Espreso.tvСпортВо время матча Лиги Европы потерял сознание футболист

Во время матча Лиги Европы потерял сознание футболист


фото: steauafc.com
Голкипер румынского клуба "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание во время матча Лиги Европы

Об этом сообщает Эмануэль Роша в twitter.

Голкипер румынского "Стяуа" Андрей Влад потерял сознание в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Млада", который завершился со счетом 1: 0 в пользу румынской команды.

Во время борьбы за мяч 20-летний Влад получил удар по голове и потерял сознание. Когда голкипер пришел в себя, он спросил, не пропустил ли гол.

  • 16 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" проиграл в гостях нидерландскому АЗ "Алкмар" 0: 4 и выбыл из турнира.
  • 16 августа "Заря" в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы победила болгарский ЦСКА и вышла в плей-офф турнира
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