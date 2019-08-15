"Заря" победила ЦСКА и вышла в плей-офф Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Заря" достигла положительного результата в первом матче в София, где сыграла с ЦСКА вничью 1:1.
Команде Виктора Скрипника удалось развить успех в ответной игре в Запорожье. На 22-й минуте "Заря" получила численное большинство, когда за фол против Назария Русина был удален Ивана Турицова.
Луганчане воспользовались преимуществом на 89-й минуте, когда забил Русин. Экс-форвард "Динамо" во время празднования взятия ворот снял футбола и получил красную карточку за повторное предупреждение.
Это не помешало "Заре" довести матч до победы 1:0 и выйти в следующий раунд, где она встретится с испанским "Эспаньолом".
Лига Европы
3-й квалификационный раунд. Ответный матч
"Заря" (Украина) - ЦСКА (Болгария) 1:0
Гол: Русин, 89
Удаление: Русин, 90 - Турицов, 22
Первый матч - 1:1
- Напомним, 8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" в Софии сыграла вничью с болгарским ЦСКА .
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