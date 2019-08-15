"Заря" победила ЦСКА и вышла в плей-офф Лиги Европы

15 августа, 2019, 22:59

"Заря" в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы победила болгарский ЦСКА и вышла в плей-офф турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Заря" достигла положительного результата в первом матче в София, где сыграла с ЦСКА вничью 1:1.

Команде Виктора Скрипника удалось развить успех в ответной игре в Запорожье. На 22-й минуте "Заря" получила численное большинство, когда за фол против Назария Русина был удален Ивана Турицова.

Луганчане воспользовались преимуществом на 89-й минуте, когда забил Русин. Экс-форвард "Динамо" во время празднования взятия ворот снял футбола и получил красную карточку за повторное предупреждение.

Это не помешало "Заре" довести матч до победы 1:0 и выйти в следующий раунд, где она встретится с испанским "Эспаньолом".

Лига Европы

3-й квалификационный раунд. Ответный матч

"Заря" (Украина) - ЦСКА (Болгария) 1:0

Гол: Русин, 89

Удаление: Русин, 90 - Турицов, 22

Первый матч - 1:1