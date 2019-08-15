"Мариуполь" опозорился в игре с АЗ и вылетел из Лиги Европы

15 августа, 2019, 23:25

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" проиграл в гостях нидерландскому АЗ "Алкмар" 0: 4 и выбыл из турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Мариуполь" чудом устоял против АЗ "Алкмар" в домашней встрече, которую свел вничью 0:0. Однако, в ответной игре голландцы все расставили на свои места.

Келвин Стенгс и Томас Аувеян еще в первом тайме забили два гола. А после перерыва Стейн Вюйтенс довел счет до разгромного.

В компенсированное арбитром время Ферди Дрейв забил еще один мяч и установил окончательный результат матча.

"Мариуполь" проиграл АЗ "Алкмар" 0:4 и вылетел из Лиги Европы.

Лига Европы

3-й квалификационный раунд. Ответный матч

АЗ "Алкмар" (Нидерланды) - "Мариуполь" (Украина) 4:0

Голы: Стенгс, 20 Аувеян, 44, Вюйтенс, 62, Дрейф, 90 + 1

Первый матч - 0:0