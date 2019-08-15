"Мариуполь" опозорился в игре с АЗ и вылетел из Лиги Европы
15 августа, 2019, 23:25
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" проиграл в гостях нидерландскому АЗ "Алкмар" 0: 4 и выбыл из турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Мариуполь" чудом устоял против АЗ "Алкмар" в домашней встрече, которую свел вничью 0:0. Однако, в ответной игре голландцы все расставили на свои места.
Келвин Стенгс и Томас Аувеян еще в первом тайме забили два гола. А после перерыва Стейн Вюйтенс довел счет до разгромного.
В компенсированное арбитром время Ферди Дрейв забил еще один мяч и установил окончательный результат матча.
"Мариуполь" проиграл АЗ "Алкмар" 0:4 и вылетел из Лиги Европы.
Лига Европы
3-й квалификационный раунд. Ответный матч
АЗ "Алкмар" (Нидерланды) - "Мариуполь" (Украина) 4:0
Голы: Стенгс, 20 Аувеян, 44, Вюйтенс, 62, Дрейф, 90 + 1
Первый матч - 0:0
- 8 августа в 1-м матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" в Одессе сыграл вничью с нидерландским АЗ "Алкмар".
- 10 августа в Нидерландах обрушилась крыша на арене клуба АЗ "Алкмар".
- 13 августа матч между "Мариуполем" и АЗ был перенесен из Алкмаара в Гаагу .
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